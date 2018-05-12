ZiRVEDEN YATIRIMA

Pizza yapımında kullanılan ve Türkiye’de üretimi henüz olmayan Mozzarella peynir üretimi yılsonunda Yozgat’ta üretilmeye başlanacak. Yozgat OSB’de fabrika kurmak için çalışmalara başlayan firma ile protokol imzalandı. 2012 yılında Slovakya'nın iki farklı ilinde fabrika kuran ve bu fabrikalarda süt ve süt ürünlerini işleyerek dünyaya açılan Yozgatlı girişimci Satılmış Koç, Avrupa’daki başarısını Yozgat’a taşıma kararı aldı. Valiliğimizin gerçekleştirmiş olduğu iş adamları ziyaretinde Vali Kemal Yurtnaç’ın bizzat Yozgat’ta davet ettiği Satılmış Koç, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurmak için çalışmalara başladı.

TÜRKİYE’DE İLK

Protokol sonrası açıklamada bulunan yatırımcı Satılmış Koç, “Geçtiğimiz sene içerinde Avrupa’ya memleketimizden misafirler geldi. Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç ile Avrupa’da bir araya geldik ve bizleri Yozgat’a davet etti. Bu davet bizim için çok önemliydi. Çünkü bizlerinde kimliklerinde Yozgat yazıyor. Kendi memleketimizde ne yapabiliriz diye oturduk araştırmalarda bulunduk. Halihazırda iki fabrikamız var. Bunlarda ayran ve pizza peyniri de olarak bilinen mozzarella peyniri üretimi yapıyoruz. Araştırmamızın sonunda gördük ki Türkiye’de mozzarella peyniri üretimi yok. Ülkemizde üretilen pizzalar ya dışardan satın alınan mozzarella peyniri ile yapılıyor ya da mozzarella peyniri yerine başka peynirlerle yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Avrupa’dan edindiğimiz tecrübemiz ile kendi memleketimizde mozzarella peyniri üretimi yapmaya karar verdik. Anadolu’nun bereketli otlaklarında otlayan hayvanların sütünden yapacağımız mozzarella peynirini Dünya’ya satacağız. İnanıyoruz ki Anadolu’nun bin bir çeşit farklı bitkinin aroması mozzarella peynirini daha bir vazgeçilmez yapacak” diye konuştu.

YIL SONUNDA ÜRETİM

Yıl sonunda üretime geçmeyi planladıklarını aktaran Satılmış Koç; “5 bin metre kare alan üzerine kuracağımız fabrikamızda ilk etapta fabrika içerisinde 10 kişiye, süt toplama ve yan dallarında yine bir 10 kişiye daha istihdam sağlamış olacağız. Zamanla fabrika içerisinde ki çalışan sayımız 30’a yükselecektir. Pazarımız Avrupa. Anadolu’nun bu güzel şehrinde üretmiş olduğumuz mozzarella peynirini Avrupa’nın bir numaralı peyniri yapacağız. Sonrasında ise Yozgat’ta ürettiğimiz peyniri dünyanın her yerine ulaştıracağız. Bu üretimi yaparken de son teknoloji yerli makineleri kullanacağız. Tam anlamıyla yerli bir pizza peyniri üretimi gerçekleştireceğiz. Hiçbir sorun ile karşılaşmazsak üretimimize yılsonu itibariyle başlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl iki farklı iş adamları zirvesi düzenledik. Birincisi Yozgat dışında yaşayan diğeri ise Avrupa’da yaşayan iş adamlarımıza yönelikti. Toplantıların ardından tabi biz boş durmadık ve oluşturduğumuz ekibimizle birlikte iş adamlarımızı ziyaret ederek tesislerinde incelemede bulunup tekrar Yozgat’a yatırım yapmaları için davet ettik. Yapmış olduğumuz bu girişimler meyvesini vermeye başladı ve OSB’ye yeni bir fabrika kurulması için bugün yatırımcımızla protokol imzaladık. Bu yatırımın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yakın zamanda birçok firma buraya yatırım yapmak için gelecektir. Biz onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

