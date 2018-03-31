Ziraat’ten yastık altı çağrısı

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla, Hazine Müsteşarlığı tarafından ikincisi gerçekleştirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira sertifikası ihracında talep toplama ve ihraç işlemlerinin başladığı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel ve Ziraat Bankası Yozgat Şube Müdürü Mustafa Erdoğan Aksoy, Yozgat ilinde fiziki altın kabulü ve ihraç işlemlerinin Yozgat ve Sorgun şubelerinde gerçekleştirileceğini, Yozgat ‘ta 02-06 Nisan tarihleri arasında, Sorgun’da ise 09-11 Nisan tarihlerinde talep toplama yapılacağını bildirdiler. İhraç işlemi ile yastık altında 2 bin 200 ton olduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılacağı ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Bu sayede altınların evde çalınma, kaybolma riskinin ortadan kalkacağı, devlet güvencesi altında saklama ve stopaj kesintisi olmadan, altınların değeri üzerinden, ek getiri elde etme imkanı da doğacağı vurgulandı. Ayrıca yatırımcıların ilk 3 aydan sonra, vade boyunca, hiçbir kesinti yapılmadan, istediklerini zaman altınlarını güncel değeri üzerinden, bankaya satarak nakite dönüştürebilecekleri de hatırlatıldı.



