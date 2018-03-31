Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717

Ziraat’ten yastık altı çağrısı

ZİRAAT Bankası yastık altındaki altınların Hazine Müsteşarlığı güvencesi ile Ziraat Bankası’nda değer kazanacağını hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ziraat’ten yastık altı çağrısı

ZİRAAT Bankası yastık altındaki altınların Hazine Müsteşarlığı güvencesi ile Ziraat Bankası’nda değer kazanacağını hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
3 Okunma
Ziraat’ten yastık altı çağrısı

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla,  Hazine Müsteşarlığı tarafından ikincisi gerçekleştirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira sertifikası ihracında talep toplama ve ihraç işlemlerinin başladığı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Ziraat Bankası Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel ve Ziraat Bankası Yozgat Şube Müdürü Mustafa Erdoğan Aksoy, Yozgat ilinde fiziki altın kabulü ve ihraç işlemlerinin Yozgat ve Sorgun şubelerinde gerçekleştirileceğini, Yozgat ‘ta 02-06 Nisan tarihleri arasında, Sorgun’da ise 09-11 Nisan tarihlerinde talep toplama yapılacağını bildirdiler. İhraç işlemi ile yastık altında 2 bin 200 ton olduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılacağı ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Bu sayede altınların evde çalınma, kaybolma riskinin ortadan kalkacağı, devlet güvencesi altında saklama ve stopaj kesintisi olmadan, altınların değeri üzerinden, ek getiri elde etme imkanı da doğacağı vurgulandı. Ayrıca yatırımcıların ilk 3 aydan sonra, vade boyunca, hiçbir kesinti yapılmadan, istediklerini zaman altınlarını güncel değeri üzerinden, bankaya satarak nakite dönüştürebilecekleri de hatırlatıldı.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yatırımcılara yatırım daveti
Yatırımcılara yatırım daveti
KAPAK OLDUK
KAPAK OLDUK
Rapor hazırlandı
Rapor hazırlandı
KOP’TAN MALi DESTEK
KOP’TAN MALi DESTEK
Cezaya uğramayın
Cezaya uğramayın
DERDiMiZ YOZGAT!
DERDiMiZ YOZGAT!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim