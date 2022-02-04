Ziraat’ten ödeme kolaylığı

Ziraat Bankası Yozgat Şube Müdürü Mehmet Gürsel Yılmaz, takip hesaplarında izlenen banka kaynaklı tarımsal kredi borçlularına ödeme kolaylığı sağlandığını söyledi. Şube Müdürü Yılmaz, 30 Kasım 2021 öncesi takip hesabına aktarılan tarımsal kredi borçluların fırsattan yararlanabileceğini ifade etti. Şube Müdürü Yılmaz, takipte borcu bulunan tarımsal müşterilere rahat nefes aldırmak amacıyla başlatılan bu uygulama için, 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini aktardı. Şube Müdürü Yılmaz, “Takip hesaplarına intikal tarihi 30 Kasım 2021 ve öncesi olan, Kapsama giren Banka kaynaklı tarımsal kredilerin yapılandırma tarihi itibariyle güncel borç tutarı toplamı 3 milyon TL’yi aşmayan krediler, Def’aten ödeme veya ödeme planına bağlanmak suretiyle yeniden yapılandırılacak. Güncel borç tutarının, nakden ve def’aten ödenmesi durumunda hesaplanan birikmiş faizin tamamı silinecek. Tarımsal faaliyetlerine devam eden müşterilerimize ait, taksitlendirme tarihine kadar cari kredi faiz oranları üzerinden hesaplanacak alacağın taksitlendirme işlemlerinde, Taksitlendirme süresince alacağa, faiz işletilmeyecek, yapılandırma komisyonu alınmayacak. Alacak azami 60 aya kadar ödeme planına bağlanabilecek, taksit aralıkları azami 1 yıl olabilecek. Tarımsal kredi takip borçlarınızı cazip avantajlarla, kapatmak veya yapılandırmak için, 31 Mart 2022 tarihine kadar Şubelerimize başvurabilirsiniz” dedi.