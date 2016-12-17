Zincire onuncu halka!

Bir, iki, beş, yedi, dokuz derken Gimat 10’ncu şubesini de Yozgat’ın hizmetine sundu. Halkın yoğun talebine duyarsız kalmayan Gimat Grubu dün itibariyle yeni şubesiyle Lise Caddesinde de hizmete girdi.





YOZGAT’IN MARKETİ









Tören yapmadıklarını davetiye dağıtmadıklarını özellikle belirten Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, ‘Halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün mutluluğumuzu paylaşmak için marketimize akın ettiler. Özellikle bir açılış töreni yapmayı uygun bulmadık. Halkımızla dualar eşliğinde bismillah dedik. Katılan herkesten Allah razı olsun. 10’ncu şubemiz Yozgat’ımıza hayırlı olsun’ diye konuştu.

BU MUTLULUK ANLATILMAZ





Açılış sonrası duygularını paylaşan Özışık, ‘Bugün 300 çalışanımız 10 marketimiz, 2 restoranımız ve toptan gıda şirketimizle Yozgat’ta gıda sektörünün bir numarası olduk. Bunun büyüsü işte bugün buraya gelen ve bizlere sonsuz destek ve duasını esirgemeyen Yozgat halkının ta kendisidir. Yılmaz Otel’in yanına açtığımız market ile başlayan serüven bugün bu noktalara geldi. İnşallah bundan sonrada halkımızın desteği ile Yozgat’ta kazandığımız Yozgat’a yatırmaya devam edeceğiz’ dedi.