Zaten yoktu ki!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat’ta ihracatın 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 52,5 azalarak 545 bin dolar, ithalatın da yine yüzde 8,2 azalarak 1 milyon 943 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Bir önceki aya göre ise Yozgat’ta ihracatın yüzde 7,1 azalırken, ithalatın yüzde 7,3 arttığı ifade edildi.

İhracat konusunda komşu vilayetin de aynı olduğu gözlemlendi. Sivas ilinde de ihracatın aynı dönemlerde yüzde 27 azaldığı, ithalatın yüzde 62,9 arttığı öğrenildi.

Sanayileşme bakımından Yozgat ve Sivas’tan önde olan Kayseri’de ise aynı dönemlerde ihracatın yüzde 23,3 arttığı ve ithalatın yüzde 19,2 azaldığı kaydedildi.