Yurtdışı alım-satımımız arttı

Yurt genelinde ihracat yüzde 7,9 oranında artarken, ithalat yüzde 8,5 oranında geriledi. Yozgat’ın da içerisinde yer aldığı Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerden Kayseri’de ihracat yüzde 13,9 arttı, yüzde 52,5,oranında ise azaldı. Yozgat ile birlikte Sivas’ta ise genel durumun aksine ihracat ile birlikte ithalatta da artış oldu. Yozgat’ta ihracat yüzde 123,8, Sivas’ta yüzde 3,9, ithalat Yozgat’ta yüzde 121,6, Sivas’ta ise yüzde 66,5 artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Temmuz ayında 1 milyar 379 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 91 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 770 milyon dolar ile Irak ve 741 milyon dolar ile Fransa takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Temmuz ayında 2 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 728 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD izledi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Yozgat' ta, ihracat 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 123,8 artarak 1 milyon 232 bin dolar, ithalat yüzde 121,6 artarak 4 milyon 37 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 35,2, ithalat da yüzde 196,9 oranında arttı.