Yozgat’ta teknoloji transferi

Anlaşma kapsamında +2020 yılında 2 milyon euro ihracat hedefleniyor, ayrıca üretim Yozgat'ta yapılacak. Sektörde kalitesiyle bilinen bir Alman markası ile işbirliği yapıldığını ifade eden Prokoz Kozmetik Medikal kurucusu Dursun İnanır, "Dünyada sağlık ve güzellik cihazları üreten, AR-GE çalışmalarıyla ünlü niş ürünler üreten firmalar arasında ön sıralarda yer alan Cosmetic Solution ile yaptığımız bu işbirliği kapsamında Alman üretim standartlarına uygun şekilde Türkiye'de ürettiğimiz cihazlar Alman markası ve 'Made in Germany' kalitesi ile Türkiye'den tüm dünyaya ihraç edilecek. Hedefimiz, ilerde 'Made in Turkey' kalitesini tüm dünyada ortaya koymak. Kozmetik, profesyonel bakım ekipmanları, SPA ve solaryum alanındaki 30 yılı aşkın deneyimimiz ile bu projede yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. AR-GE çalışmaları Türk ve Alman firmaları ile ortak yapılmış olup, yazılımını da Alman firması üstlendi. Üretilecek olan ürünler, sektörde kendini kanıtlamış ve tercih edilen ileri teknoloji ürünleri olacak" şeklinde konuştu. Türkiye'de 2020 yılında yüzde 50, 2021 yılında ise yüzde 80 üretim hedeflediklerini belirten İnanır, "Proje kapsamında üretimi Yozgat'taki tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Bu işbirliği, sektöre ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi.