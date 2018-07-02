YOZGAT’TA KÂRLI YATIRIM

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından görevlendirilen, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Selim Türker, yurt dışında yaşayan gurbetçilerle birebir görüşmeler yaparak, Yozgat'ın yatırım avantajlarını anlatmaya yönelik temaslarını tamamladı. Bu kapsamda yurtdışında yaşayan işadamlarına yönelik düzenlenen toplantıda Oran Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, sektörün tanıtılması, talep ihtiyaç analizi, ekonomik, teknik mali değerlendirme, kuruluş yeri gibi başlıklardan oluşan ön fizibilite raporu hakkında bilgi sundu. Yıldız, yatırımcıların yatırım kararı almadan önce riski en aza indirmek amacıyla somut verilerden hareketle kâr edebileceği yer ve alanları derinlemesine araştırıp, yatırım kararlarını bu araştırmalar neticesine göre verdiğini hatırlattı. Yıldız, bu konuda yatırımcılara yol gösterecek en önemli araçların başında ön fizibilite ve fizibilite raporlarının geldiğine vurgu yaparak, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi tarafından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın talimatlarıyla 2017 yılı içerisinde Yozgat dışında yaşayan Yozgatlı İş Adamlarına yönelik iki ayrı ‘İş Adamları Zirvesi’ gerçekleştirildiğini kaydetti. Yıldız, ‘’Hem bu zirve programlarında yatırımcılara somut çıktılar sunmak hem de yukarıda bahsedilen görevler çerçevesinde yatırımcılara bilgi sağlamak, rapor ve strateji çalışmaları yapmak amacıyla Yozgat’ta yatırımı yapılabilecek alanlara yönelik 15 ayrı ön fizibilite raporu hazırlanmıştır’’ dedi.

YATIRIM ALANLARI

Yozgat’ta yapılacak yatırımlara yönelik ön fizibilite raporu hazırlanan yatırım alanları, ‘5 Yıldızlı Otel, EPS (Yalıtım) Üretim Tesisi, Et Entegre Tesisi, Güneş Panelleri İmalatı, Karma Yem Üretim Tesisi, Karton Kutu Üretim Tesisi, Kereste işleme Tesisi, Makarna Üretim Tesisi, Organik Tavuk Yetiştiriciliği, Özel Okul, Plastik Geri Dönüşüm Ürünleri Tesisi, Süt İşleme Tesisi, Tarım Ekipmanları Üretim Tesisi, Tarımsal Sulama Ekipmanları Üretim Tesisi, Termal Butik Otel’ olduğu bildirildi.

