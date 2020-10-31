Yozgat’ta 14 bin işsiz var

Toplantıda Yozgat’ta 14 bin işsizin bulunduğu belirtildi. Valilik salonunda yapılan toplantıda Yozgat İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, hazırladığı slayt eşliğinde Yozgat’ta ki istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yıldız, Yozgat’ta 18 bin 820 erkek, 11 bin 878 ise kadın olmak üzere 30 bin 698 kayıtlı iş gücünün bulunduğunu söyledi. Buna karşılık Yozgat’ta 14 bin kayıtlı işsizin bulunduğunu kaydeden Yıldız, Yozgat’ta işsizliğin en aza indirilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını bu çalışmalar neticesinde de kurumu aracılığı ile 5 bin 516 kişinin iş sahibi olduğunun altını çizdi. İşkur olarak danışmanlık hizmetleri de yaptıklarına vurgu yapan Yıldız, 2020 Ocak-Eylül ayları döneminde 7 bin 550 danışmanlık hizmeti verdiklerini ve bu hizmetten faydalanan kişi sayısının ise 5 bin 490 olduğunu anlattı. Ayrıca 40 grupta 549 kişinin iş kulübü hizmetinden yararlandığı dile getiren Yıldız, ‘’9 eğitim kurumunu ziyaret ederek 10 farklı grupta 264 öğrenciye danışmanlık yaptık. İş gücü yetiştirme kurları, İş Başı Eğitim Programı, Toplum Yararına Programı, İstihdam Garantili Meslek Edindirme Kursları faaliyetlerini yürüttük ve toplam 510 program oluşturarak bin 463 kişiye ulaştık’’ dedi.