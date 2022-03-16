Yozgat’ın lokomotifleri sıkıntıda

Yozgat’ta Odalarının 5’inci, 9’uncu ve 10’uncu meslek komitelerini oluşturan inşaat sektöründe kamuya iş yapan müteahhit, inşaat malzemesi satan firmalar ile mimar ve mühendislere acilen fiyat farkının ve tasfiye hakkının verilmesini isteyen Çelik, bu yılın fiyat farklarının piyasaların çok altında kaldığını, artan maliyetlerin müteahhitleri zor durumda bıraktığını vurguladı. Yozgat’ta odalarına üye bin tane Müteahhit, İnşaat malzemesi satan firmalar ile mimar ve mühendislerin bulunduğunun altını çizen Çelik, bunların her birinin 3’er alt işveren ile çalıştığını belirtti. Yozgat’ın lokomotiflerinden biri olan bu iş koluna yapılan fiyat farklarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, ‘’Kamuya iş yapan firmalarımız bu yılın birim fiyatları piyasanın çok altında olması ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor durumda kaldı. Demir, çimento gibi inşaat sektörünün temelini oluşturan bu ürünlere yüzde 300 civarında artış yapılması, firmalarımızı malzeme temini noktasında sıkıntıya sokmuştur. Müteahhit, İnşaat malzemesi satan firmalar ile mimar ve mühendislerimiz şuanda çok zor durumdalar, birçoğu iflasın eşiğine geldi. Yozgat’ın lokomotifi konumundaki bu firmalarımıza fiyat farklarının talepleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Yozgat’ta Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı bin tane firmamız var. Bu bin firmalarımız bünyesinde de en az 3’er tane alt işverenleri bulunuyor. Bin firmamızın her biri en az 15 kişinin istihdamını sağlıyor. Bu da 15 bin kişinin istihdam edildiğini gösteriyor. Kamuya inşaat işi yapan firmalarımıza gereken fiyat farkları verilmez ise Yozgat’ta 15 bin kişi işsiz kalacak anlamına gelir. Bu da Yozgat’ımızın işsizlik oranını çok daha yükseklere çıkartırken, ilimizden dışarıya göç te artar. Bunun önüme geçebilmek için Ticaret Odamıza üye olan bin bu firmalarımızın taleplerini buradan yinelemek istiyorum, Gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından 01.01.2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda fiyat farkı verilmeli, fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız tasfiye hakkı tanınmalı ve teminatları iade edilmeli. Temel inşaat malzemelerinden demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, MDF gibi yüzde 200'ü geçen malzemelere Geçici KDV indirimi getirilmeli. Artan girdi maliyetleri nedeniyle işi yapamayan müteahhitlerimize teminatları iade edilmeli ve ihalelerden yasaklılıkları kaldırılmalı. Tasfiye edilen işler, ilgili idarenin inisiyatifinde, fesih şartları kanuna göre belirlenmeli. Tasfiye edilen işlerin sözleşmesinde ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, yapılan imalatlar, puantaja göre değil, yerinde gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir. Mağdur olan yüklenicilere en az 90 iş günü ek süre verilmelidir. Covid19 gerekçesi ile artırılan stopaj vergisi ve KDV tevfikatı eski oranlara ve daha aşağı düşürülmeli. 2022 yılı için oluşturulan birim fiyatlar tekrar gözden geçirilmeli yeni ve piyasa şartlarına uygun birim fiyatlar ilan edilmelidir’’ dedi.