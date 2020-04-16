Yozgat ekonomisi masaya yatırıldı

Çelik, Oda üyelerinden alınan salgın sürecindeki ekonomik mağduriyetlerden olan geri dönüşleri, AK Parti Yozgat Milletvekili Anayasa Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birebir görüşerek, ilettiğini kaydetti. Çelik, ‘’Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamadaki gibi, finans kuruluşlarının gerekli desteği tüm oda üyeleri, esnaf, tüccar ve sanayicilerimize uygulaması gerekir. Yaşanan ekonomik problemlerin daha çabuk aşılması için herkesin daha duyarlı, sorumluluk alarak iş ve işlemlerin yerine getirilmesi gerektiği, Yozgat Milletvekilleri ile yapılan görüşmenin ana gündemini oluşturdu’’ dedi.

Çelik, Yozgat olarak salgınla mücadelede ekonomik olarak yaşanan ve yaşanacak olası problemlerin bir an önce giderilmesi için çözüm odaklı yaklaşımın önemli olduğunu kaydetti. Çelik, birlik ve beraberlik içerisinde sıkıntıların azaltılacağı konular detayları ile görüştüklerini belirtip, milletvekillerine teşekkür etti.