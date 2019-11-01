Yozgat ekonomisi konuşuldu

Vali Kadir Çakır, bir il için ekonomi toplantılarının çok önemli olduğunu belirterek, “Bizim bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Her zaman işbirliği içerisinde olmamız lazım. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere yatırımların Yozgat’ımıza gelmesi, istihdamın artması hepimiz için çok önemli. Yozgat’a yatırım yapan, Yozgat için çaba sarf edip istihdam sağlayan değerli iş insanlarımızın takdir edilmesi gerekiyor” dedi. Vali Çakır, Yozgatlı olarak kendimizi çevre illerle kıyasladığımızı, onlara baktığımızda bizlerin biraz daha yol alması gerektiğini düşüncesinin hakim olduğu kanaatine varıldığını kaydetti. Vali Çakır, ‘’Buradaki en büyük engelimiz sorunlara tamamıyla olumsuz olarak yaklaşmamız. Yozgat’ın temeli sağlam. Yozgatlı olarak da hepimizin birbirimizi desteklemesi gerekir. Aslında devlet, Yozgat'a büyük yatırımlar yapmış, yapmaya da devam ediyor. Hızlı tren bitmek üzere, havaalanı yapılıyor, alt yapı anlamında büyük yatırımlar almış” diye konuştu. Vali Çakır, 1 Aralık tarihinde İstanbul’da Yozgatlı iş insanlarıyla bir araya gelip, Yozgat’a yatırım yapmaya davet edeceklerinin de bilgisini verdi. Vali Çakır, “1 Aralık’ta İstanbul’da güzel bir toplantı yaparak, yurt içi ve yurt dışına faaliyet gösteren iş insanlarımızla bir araya geleceğiz. Yozgat’ımızın daha çok yatırım alması ve daha çok büyümesi için neler yapılması gerekir orda konuşup tartışılacak. Yatırımcılarımız, iş insanlarımız Yozgat’ımıza davet edilecek” ifadelerine yer verdi.Vali Kadir Çakır, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Latif Altın ile birlikte iş insanlarının sorunlarını dinleyerek, bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıya Vali Kadir Çakır’ın yanı sıra, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile iş insanları katıldı.

