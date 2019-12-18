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Yol haritası belirlendi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası(TSO)nda düzenlenen toplantıda Yozgat’ın 2020 yılı ekonomisi ele alındı.

Yol haritası belirlendi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası(TSO)nda düzenlenen toplantıda Yozgat’ın 2020 yılı ekonomisi ele alındı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Yol haritası belirlendi

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemekli toplantıda 2019 yılının değerlendirilmesi yapılırken, 2020 yılı hedefleri de konuşuldu.
Toplantıya Oda ve Borsa başkanlarının yanı sıra ekonomik alanda faaliyet gösteren STK temsilcileri de katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, özellikle 2020 yılının yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldiklerini belirtti. Çelik, “Ekonomik anlamdaki sorun ve sıkıntılar tüm üyelerimize yansımaktadır. Bunların çözümü için il genelinde hamleler yapmamız gerekmektedir. Toplantıda bunlar ele alınacak” şeklinde konuştu.
TSO Başkanı Sinan Çelik, belli periyotlarla bu toplantıların devam edeceğini ve toplantıda alınan kararlar ile gelinen aşamaların kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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Yol Haritası Belirlendi
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