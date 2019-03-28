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YENi YATIRIMLAR YOLDA

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren 32 firmada bin 750 işçinin çalıştığı belirtilerek, istihdamda küçülmeye gittiği söylentilerine rağmen büyümeye devam ettiği, 3 yeni yatırımın yolda olduğu açıklandı.

YENi YATIRIMLAR YOLDA

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren 32 firmada bin 750 işçinin çalıştığı belirtilerek, istihdamda küçülmeye gittiği söylentilerine rağmen büyümeye devam ettiği, 3 yeni yatırımın yolda olduğu açıklandı.

28 Mart 2019 Perşembe 00:00
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YENi YATIRIMLAR YOLDA

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaların, kentin istihdam sorununa da büyük ölçüde katkı sağladığına dikkat çekildi. Özellikle ihracat noktasında Yozgat’ın adını dünyaya duyuran Yozgat Organize Sanayi Bölgesi firmaları yaklaşık 2 bin kişiye istihdam olanağı sağladığı vurgulandı. 15 senedir Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eren Çorap, Yozgat’ta ürettiği çorapları başta Fransa olmak üzere İtalya, Danimarka, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılda 36 milyon çorap ihraç eden Eren Çorap 200 kişiye istihdam sağlıyor. İstanbul’da dev tesislerde çorap üretimi yapan ve kendi alanında Türkiye’de ilk 10 firma arasında gösterilen Dönsa Tekstil’in Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden inşaatı tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde faaliyete başlayacak olan Dönsa Tekstil İlk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak. 
3 YENİ TESİS YOLDA 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 2004 yılında faaliyete başlayan Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Fabrikası kapasitesini artırmaya devam ediyor. Bünyesinde 850 kişiye istihdam sağlayan Garanti Giyim, inşaatı tamamlanmış ve bu yıl içerisinde faaliyete başlayacak olan 3 yeni tesisinde fazladan 500 kişiye istihdam sağlayacak. Yapılan yatırımların tamamlanması ile yılsonunda toplam istihdam 2500 kişi olacak. Öte yandan bir süredir yapımına devam edilen camii inşaatının ise yılsonunda tamamlanması bekleniliyor.

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