YEMEDE YANINDA YAT!

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,3 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,88 artış ve on 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,78 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Eylül ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 3,17 ile mobilya oldu. Ev aletleri ve ev bakım hizmetleri olurken, bunu yüzde 1,66 ile ulaştırma, yüzde 1,13 ile haberleşme, yüzde 1,06 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,37 ile eğitim oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 19,64 ile kabak ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 17,73 ile muz ve yüzde 11,47 ile sivri biber takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 28,09 ile limon ve yüzde 11,82 ile kavun oldu.