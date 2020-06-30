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Yazıcı, Yerköy’de inceleme yaptı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

30 Haziran 2020 Salı 00:35
Yazıcı, Yerköy’de inceleme yaptı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy ilçesinde incelemelerde bulundu. Yazıcı’ya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan eşlik etti. Yazıcı, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Durmaz'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu, Yerköy ilçesinin eğitimi ile ilgili istişarelerde bulunarak, bilgiler aldı.
Yazıcı, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyareti sonrasında, önümüzdeki aylarda okul ve kurumlarda gerçekleştirilecek bakım onarım faaliyetleriyle ilgili planlamalar hakkında bilgi aldı. Yazıcı, Şehit Muhammed Ali Ocak İlkokulu, Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi ve Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesini de ziyaret etti. 

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YazıcıYerköy’de Inceleme Yaptı
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