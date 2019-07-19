Yatırımlar hız kazanacak

Vefat eden Tetkik Hakiminin cenazesine katılan Adalet Bakanı Gül, Yozgat Belediyesini de ziyaret etti. Belediye Başkanı Celal Köse, ziyarette bakana Yozgat ile ilgili sunum yapıp, Adalet Bakanlığının yatırımları konusunda da bilgiler verdiğini, bu yatırımların hızlandırılması gerektiğini söylediğini anlattı. Başkan Köse, “Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, belediyemizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kendisine gerçekleştireceğimiz projeler hakkında sunum yaptık. Adalet Eğitim Merkezi ve T Tipi Cezaevi inşaatı çalışmalarımızın hız kazanması için gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Olumlu geçen görüşmelerimizin ardından Sayın Bakanımız projelerimize hız kazandıracağını ifade etti. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Hükümetimizin desteğini yanımızda hissetmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.