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Yatırımlar hız kazanacak

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e kendi bakanlığı ile ilgili devam eden yatırımlar konusunda bilgi verip, çalışmaların hızlandırılması noktasında söz aldığını söyledi.

Yatırımlar hız kazanacak

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e kendi bakanlığı ile ilgili devam eden yatırımlar konusunda bilgi verip, çalışmaların hızlandırılması noktasında söz aldığını söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Yatırımlar hız kazanacak

Vefat eden Tetkik Hakiminin cenazesine katılan Adalet Bakanı Gül, Yozgat Belediyesini de ziyaret etti. Belediye Başkanı Celal Köse, ziyarette bakana Yozgat ile ilgili sunum yapıp, Adalet Bakanlığının yatırımları konusunda da bilgiler verdiğini, bu yatırımların hızlandırılması gerektiğini söylediğini anlattı. Başkan Köse, “Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, belediyemizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kendisine gerçekleştireceğimiz projeler hakkında sunum yaptık. Adalet Eğitim Merkezi ve T Tipi Cezaevi inşaatı çalışmalarımızın hız kazanması için gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Olumlu geçen görüşmelerimizin ardından Sayın Bakanımız projelerimize hız kazandıracağını ifade etti. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Hükümetimizin desteğini yanımızda hissetmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

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