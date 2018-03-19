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Yatırımcılara yatırım daveti

YOZGAT Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ile birlikte yatırımcıları işletmelerinde ziyaret ederek, Yozgat’ta yatırım yapmaları halinde sağlanacak imtiyazları anlattı.

Yatırımcılara yatırım daveti

YOZGAT Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ile birlikte yatırımcıları işletmelerinde ziyaret ederek, Yozgat’ta yatırım yapmaları halinde sağlanacak imtiyazları anlattı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Yatırımcılara yatırım daveti

Öztürk ve Yıldız, traktör sektöründe 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren MS Traktör Fabrikası sahibi Mehmet Şimşeker tarafından Yozgat'a yapılması beklenen yatırım için görüşmelerde bulundu. 2015 yılında ismini taşıyan MS traktörle piyasada adını duyuran Mehmet Şimşeker’in, ek fabrika için yer aramaya başlamasının ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatlarıyla Yozgat Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdoğan Öztürk ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Şimşeker’i İstanbul’da ki ofisinde ziyaret etti. Yozgatlı olan girişimci Mehmet Şimşeker’in başarı hikayesini dinleyen ikili, Yozgat’ın yatırım fırsatları ve imkanlarını anlatarak, yatırım yapması için Yozgat’a davet etti.
Şu an 300 kişi çalıştıran Uluslararası markalara çorap üreten Dönsa Tekstil Yöneticileriyle bir araya gelen Öztürk ve Yıldız, OSB’de yapılacak yatırımla ilgili ruhsat işlemleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu. ORAN Kalkınma Ajansı Mali Destek Programına proje yazıldı. Yatırımın hayata geçirilmesi durumunda yakın zamanda 100, orta vadede ise 500 kişinin istihdam edileceği kaydedildi.
 

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