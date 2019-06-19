Yatırımcılar gelmeye başladı

ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat’ta yatırım yapmak üzere gelen Ideal ISG Firması yetkililerine, Yozgat organize Sanayi Bölgesini gezdirip, üretim yapan firmaların temsilcileri ile görüşmelerini sağladı. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren Ideal ISG Firması, güvenlik hizmetlerinde kullanılan malzemelerin üretimi üzerine çalıştığı, Türkiye’nin en önemli şirketlerinden birisi olduğu kaydedildi. Diğer taraftan, Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarından Memiş Sezin, Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksel Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Ertuğ Yavuz, Müdür Yardımcı Öğretim Görevlisi Sadettin Güçlü ile bir araya geldi. Sezen, Ajans faaliyet ve destekleri hakkında bilgi veridi, Yozgat İl özelinde birlikte yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.