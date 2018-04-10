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Yatırım için geliyorlar

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, geçen yıl gerçekleştirilen iş adamları zirvesinin meyvesini vermeye başladığını belirterek, ‘’Yozgat’ta artı bin 500 istihdam sağlayacak olan firmalar ilimize yatırım yapacaklar. Bunlar artarak devam edecek. Eğer firmalar gelip burada yatırım yapar ve işçi konusunda sıkıntı yaşarlarsa biz onlara mahcup oluruz. Buraya gelen ve gelecek olan firmalar tanınmış güvenilir firmalar’’ dedi.

Yatırım için geliyorlar

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, geçen yıl gerçekleştirilen iş adamları zirvesinin meyvesini vermeye başladığını belirterek, ‘’Yozgat’ta artı bin 500 istihdam sağlayacak olan firmalar ilimize yatırım yapacaklar. Bunlar artarak devam edecek. Eğer firmalar gelip burada yatırım yapar ve işçi konusunda sıkıntı yaşarlarsa biz onlara mahcup oluruz. Buraya gelen ve gelecek olan firmalar tanınmış güvenilir firmalar’’ dedi.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
23 Okunma
Yatırım için geliyorlar

Vali Yurtnaç, özellikle işçi konusunda ve diğer konularda herkesin firmaları desteklemesi gerektiğine vurgu yaptı. Vali Yurtnaç, mevcut OSB’nin yanı sıra Bozok OSB’de ki çalışmaların da aralıksız olarak devam ettiğini hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Çalatlı köyü yakınlarına kurulacak olan küçük sanayi sitesi ile ilgi çalışmalarımızda devam ediyor. Biz buralarda il özel idaresi olarak kamulaştırma işlemlerini yapıyoruz. Bizimde orada ortaklığımız olacak” diye konuştu.

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