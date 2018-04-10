Yatırım için geliyorlar

Vali Yurtnaç, özellikle işçi konusunda ve diğer konularda herkesin firmaları desteklemesi gerektiğine vurgu yaptı. Vali Yurtnaç, mevcut OSB’nin yanı sıra Bozok OSB’de ki çalışmaların da aralıksız olarak devam ettiğini hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Çalatlı köyü yakınlarına kurulacak olan küçük sanayi sitesi ile ilgi çalışmalarımızda devam ediyor. Biz buralarda il özel idaresi olarak kamulaştırma işlemlerini yapıyoruz. Bizimde orada ortaklığımız olacak” diye konuştu.