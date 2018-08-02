Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97211
ALTIN
195.318
DOLAR
4.9773
STERLİN
6.5577
EURO
5.8072

Yapılandırma süresi uzatıldı

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili başvuru süresinin, Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldığını söyledi. Bulut, ‘’Yapılandırılması uygun görülen borçlar için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 31 Temmuz 2018 tarihinden 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe uzatılmıştır’’ dedi.

Yapılandırma süresi uzatıldı

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili başvuru süresinin, Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatıldığını söyledi. Bulut, ‘’Yapılandırılması uygun görülen borçlar için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 31 Temmuz 2018 tarihinden 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe uzatılmıştır’’ dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
9 Okunma
Yapılandırma süresi uzatıldı

Oda Başkanı Bulut, borçlara yapılandırma imkânının getirilmesi mükellefler için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kanun, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkânlar getiriliyor. Vergi dairesi, BAĞ-KUR, SGK, belediye gibi kamu kurumlarına borcu olan mükelleflerin 27 Ağustos 2018 tarihine kadar bu kurumlara başvurulması ve yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi durumunda gecikme faizlerinin tamamının silinecektir. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Taksitlendirme durumunda ise düşük bir faiz oranı ile iki ayda bir ödemek üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenebilecek’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Zaten yoktu ki!
Zaten yoktu ki!
Düğünler ve altın artıyor
Düğünler ve altın artıyor
TSO’dan meclise ziyaret
TSO’dan meclise ziyaret
Piyasanın ateşi düşmedi
Piyasanın ateşi düşmedi
YOZGAT’TA KÂRLI YATIRIM
YOZGAT’TA KÂRLI YATIRIM
Şikayetleri değerlendirdi
Şikayetleri değerlendirdi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim