Yapılandırma süresi uzatıldı

Oda Başkanı Bulut, borçlara yapılandırma imkânının getirilmesi mükellefler için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kanun, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkânlar getiriliyor. Vergi dairesi, BAĞ-KUR, SGK, belediye gibi kamu kurumlarına borcu olan mükelleflerin 27 Ağustos 2018 tarihine kadar bu kurumlara başvurulması ve yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi durumunda gecikme faizlerinin tamamının silinecektir. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Taksitlendirme durumunda ise düşük bir faiz oranı ile iki ayda bir ödemek üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenebilecek’’ diye konuştu.