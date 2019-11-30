YAN SANAYi iÇiN YATIRIM

Başkan Çelik, uzun süredir sıkıntısı çekilen yan sanayi ile ilgili eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak GENBAK tarafından önemli bir yatırım yapıldığını söyledi. Başkan Çelik, hizmete açılan DNM 6700 CNC Makinesi ile özellikle savunma sanayi başta olmak üzere birçok ağır sanayi, talaşlı imalat noktasında hem yan sanayi alt yapısı hem de Yozgat genelinde faaliyet gösteren birçok sanayici firmaların zaman ve maddi kayıplarını en aza indirgemek üzere faaliyete bulunacağını bildirdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ni de ziyaret etti GENBAK şirketinin yeni yatırımı hakkında Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Örmüş bilgi verdi. Örmüş, bu tip makine sayılarının artmasını, Yozgat ağır sanayi ve yan sanayisinin hep birlikte büyümesinin hedefleri olduğunu söyledi.