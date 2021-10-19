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Yalnız değilsiniz!

İstanbul’da üniversite okuyan öğrenciler hafta sonu ihtiyaç, başarı bursları ve tanışma toplantısı için İstanbul Yozgatlılar Federasyonu’nda kahvaltıda bir araya geldi.

19 Ekim 2021 Salı 00:31
Yalnız değilsiniz!

Sosyal, kültürel ve eğitim destekleriyle her dönem tüm Yozgatlıların yanında olan, hemşehrilerini yalnız bırakmayan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, 2021-2022 eğitim döneminde öğrenim gören Yozgatlı öğrencilerle federasyon binasında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda federasyon yöneticileri ile İstanbul’da öğrenim gören Yozgatlı öğrenciler birlikte kahvaltı yaptı. Oluşturulan komisyonlarda görev alan üyeler, öğrencilerle teker teker tanışarak ihtiyaç, görüş ve önerilerini dinledi. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı H. Ahmet Yılmaz, her yıl olduğu gibi öğrencilere destek olmak için toplandıklarını belirterek, ‘’Ancak her yılın dışında yaşanan sıkıntıların yaşandığı hepimizin malumudur ki iki yıla yakın dönemdir tüm dünyada yaşanan bir pandemi olayı ve bunun bize yaşattığı sıkıntılar var’’ hatırlatmasında bulundu. Yılmaz, bunlardan bir tanesinin de İstanbul’da yurt ve ev bulma konusu olduğuna vurgu yaparak, ‘’Yıllar önce bu ve benzeri şartları da öngörerek açmış olduğumuz öğrenci yurdumuzda şükürler olsun ki Yozgatlı erkek öğrencilerimiz sorun yaşamadılar. Bu konu Yozgat’tan İstanbul’a okumaya gelen erkek öğrencilerimizi teğet geçti diyebiliriz. Ancak bununla alakalı bir kız yurdunun da olması gerektiğini bugün ki yaptığımız görüşmeler neticesinde daha iyi benimsedik. Kısa vadede yapabileceğimiz konuları da görüşme şansı yakaladık. Oluşturduğumuz komisyonlarla öğrencilerimizin beklenti ve görüşlerini ayrı ayrı ve yüz yüze olarak değerlendirme şansı bulduk. Bu anlamda bizlere başvuran yurdumuzda kalan Yozgatlı öğrencilerimizin tamamına, bunun yanında da Yozgat’tan İstanbul’a okumaya gelen şartları uyan öğrencilerimiz ve üniversitesini kazanırken, halen eğitimine devam edip bölümünde başarı gösteren öğrencilerimize burs sağlayacağız’’ dedi. Yılmaz, İstanbul gibi bir metropolde daha önceki tecrübelere dayanarak kendilerinden sonra gelenlerin daha önceki dönemlerde yaşanan zorluk ve yalnızlıkları yaşamamaları adına toplanıp, bir tanışma ve dayanışma duruşu sergilemek istediklerini aktardı. Yılmaz, ‘’Öğrencilerimize sadece burs vermek demek onlara sahip çıktığımız anlamına gelmez. Onları hayata kazandırmak adına okul dönemi boyunca eğitimlerine destek ve staj gibi olanaklarda sağlıyoruz. Mezuniyetleri sonrasında ise iş bulma imkânı oluşturmaya çalışıyoruz. Dayanışma ve sahip çıkmak bunu gerektirir. Bu mana da oluşturduğumuz kısa adı İYÜDER olan İstanbul Yozgatlı Üniversiteliler Derneği’ni daha aktif hale getirme gayretindeyiz’’ ifadelerini kullandı. •Kaan Pınarcıoğlu/İstanbul•

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