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Vivaldi dualarla

Yozgat’ın başarılı kadın girişimcilerinden Nevin Özışık’a ait Vivaldi İç Giyim düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Vivaldi dualarla

Yozgat’ın başarılı kadın girişimcilerinden Nevin Özışık’a ait Vivaldi İç Giyim düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

29 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Vivaldi dualarla

Yozgatlı kadın girişimcilerden Nevin Özışık’ın işletmeciliğini yaptığı Vivaldi İç Giyim, Lise Caddesi Teknosa Mağazası yanında hizmet verecek.
Açılış törenine TSO Başkanı Metin Özışık, Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık, TSO Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Okunan duanın ardından Nevin Özışık ve Zafer Özışık, mağazanın açılış kurdelesini birlikte kesti.

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