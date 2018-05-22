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Vergide yapılanma

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı.

Vergide yapılanma

YOZGAT Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Vergide yapılanma

Bulut, ‘’Vergi mükelleflerinin ve şirketlerin yeniden yapılandırma kapsamında çıkan bu kanunla rahat bir nefes alacaklarını hatırlatarak mükelleflerin ve şirket yöneticilerin bağlı bulunduğu mali müşavir arkadaşlarla iribata geçip kanun hakkında bilgi alabilirler’’ dedi.
Bulut, kanun tasarısında özetle yeniden yapılandırma kapsamına giren borçların, 31 Mart 2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında yurt içi ÜFE oranında güncellemesi, vadesi 31 Aralık 2013 tarihinden önce olan 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, gibi çok önemli imkanların getirildiğini anlattı. Bulut, ‘’Milyonlarca vatandaşın vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacakları yeniden yapılandırılıyor. Yapılandırmaya konu alacaklar, 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit ediliyor’’ diye konuştu.
 

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