Vergide beyan dönemi

Bulut, ‘’Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden otuzuncu günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, yani kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine, verilir’’ dedi.

Bulut, her mükellefin vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname vermesinin zorunlu olduğuna da dikkat çekerek, mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer işyerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmediğini kaydetti. Bulut, ‘’Kurumlar vergisine konu olacak kazançlar, kurumlar vergisine konu olacak kazanç, Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde yer alan gelir unsurlarından oluşur. Bunlar, Ticari kazanç, Zirai kazanç, Ücret, Serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, Menkul sermaye İradı, Diğer kazanç ve iratlardır. Kurumlar vergisi yönünden burada sayılan kazanç ve iratlar ayrı ayrı ele alınmayıp tamamı kurum kazancı olarak nitelendirilir. Mükelleflerimiz beyannamelerini 1 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığıyla https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verebilirler. Hesaplanan Kurumlar Vergisi, Nisan ayının sonuna kadar anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir’’ diye konuştu.