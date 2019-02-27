Vergi Haftası kutlanıyor

İl Defterdarlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen törene Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, Yozgat Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler ve Defterdarlık personeli katıldı. Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, hafta kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincini oluşturmak maksadıyla, çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtti. Defterdar Yıldıraner, mükellef ziyaretleri, broşürlü bilinçlendirme faaliyetleri ve çeşitli eğitim etkinlikleriyle haftayı tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.