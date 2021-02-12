Vali Polat OSB’yi gezdi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu, bazı tesisleri ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Ziya Polat, OSB'de 200 kişiyi istihdam eden, günlük 42 bin adet çorap üreten ve yüzde 85 ihracat yapan Eren Çorap Fabrikası ile solunum cihazı, sinyalizasyon sistemleri, elektromekanik sistemler üretimi yapan NorthTech firmasını ziyaret ederek yetkililerinden bilgiler aldı. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl içerisinde açılışını yaptığı tesiste solunum cihazı üretimi yapan Nortech firması, tıbbi cihaz üretiminin yanında elektro medikal ve elektromekanik alanında da faaliyet gösteriyor. Vali Polat, tesiste üretimi yapılan Tıbbi Cihazlar, Robotik Cihazlar, Karayolları, demiryolları, havalimanı, tüneller gibi ileri teknoloji ve mühendislik sektörlerinde, geniş ürün portföyüyle global, rekabetçi ve kreatif çözümler üreten Northtech firmasının ürünleri hakkında bilgi aldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Eren Çorap tesislerini de ziyaret edip bilgi aldı. Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan firmalar arasında yer alan Eren Çorap tesisini gezen Vali Polat, Fabrikanın Genel Müdürü Eyyüp Çam’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.