Üretmeden olmaz

Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, son dönemlerde gıda fiyatlarında yaşanan artışın nedenlerini girdi maliyetlerindeki artış, tarımsal politikalar, ithalat ve ihracatta uygulanan politikalar, iklim değişiklikleri, döviz kurundaki tırmanış, lojistik maliyetlerinin yükselmesi olarak sıraladı. Tarım ve gıda sektöründeki fiyat artışı ve tedarik sorunlarının çözülmesi için ithalata dayalı tarım politikasından vazgeçilmesi gerektiğini belirten Tavukçuoğlu, üretim odaklı tarım politikası oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Tavukçuoğlu, eğer üretim noktasındaki sorunların önüne geçilmez ve girdi maliyetleri karşısında çiftçiye destek verilmezse gıda ve tarım sektöründe daha kötü günlerin yaşanacağını söyledi.