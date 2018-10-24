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ÜRETiMiNE ARA VERMiŞ!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Yerköy ilçesinde faaliyet gösteren Kaleseramik fabrikasının 2 ay üretime ara verdiğini iddia etti.

ÜRETiMiNE ARA VERMiŞ!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Yerköy ilçesinde faaliyet gösteren Kaleseramik fabrikasının 2 ay üretime ara verdiğini iddia etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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ÜRETiMiNE ARA VERMiŞ!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ülkenin devasa kurumu olan Kaleseramik’in Yerköy fabrikasında 250 kişiye istihdam, 500’e yakın nakliyeciye ise iş sunduğunu hatırlattı. Fabrikanın yaşanan krizden dolayı satış olmadığı için, üretime 2 aylık ara verdiğini üzüntüyle öğrendiğini aktaran Milletvekili Keven, “Ekonomideki daralma her sektörü vuruyor. Ümit ediyoruz ki fabrika yönetimi bu durumu aşacak ve üretime tekrar başlayacaktır. Ümit ediyoruz ki istihdam devam edecektir” diye konuştu.
Yaşanan krizin iktidar tarafından halen görmezden gelindiğini savunan Keven, siyasi iktidarın ülkeyi uçuruma sürüklemeye devam ettiğini vurguladı. Keven, “Üreticiyi, işçiyi, çiftçiyi, esnafı bu tabloya mahkûm eden bu zihniyet hâlâ ülkemizin nasıl bir ekonomik bunalım içinde olduğunu görmezden geliyor. İsrafa ve savurganlığa devam ediyor” şeklinde konuştu.
Siyasin iktidarın kalıcı ve kapsayıcı bir çözümü halen sunamadığını belirten Keven, “Devekuşu gibi kafayı kuma sokmak bu gerçekleri maalesef değiştirmiyor” dedi. 
İşin ciddiyetini fark etmeyen ve günübirlik bir siyaset izleyen bir yapıyla yönetildiğimizi anlatan Keven, “Halâ ülkede düşmanlık ve ayrımcılık pompalanıyor. Halâ birlikten değil kamplaşmadan nemalanmaya çalışıyorlar. Ülkemiz bu krizden ümit ediyoruz ki en kısa zamanda kurtulacaktır. Üretime, tarıma, esnafa değer veren bir üretim ekonomisi modeliyle hep birlikte ülkemizi ve ekonomimizi kurtaracağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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