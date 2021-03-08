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ÜRETiME KADIN ELi

Çayıralan ilçesinde Nejla Arslaner isimli kadın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan aldığı mali destek ile kurduğu küçükbaş süt üretim tesisini hizmete sundu. Kurum tarafından verilen desteklerle il genelinde 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, bir süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi tesisi kuruldu.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:13
ÜRETiME KADIN ELi

YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen mali destek ile projesini hayata geçiren Nejla Aslaner isimli kadın, küçükbaş hayvancılık ile süt üretimine başladı. Hazırladığı projesine yüzde 65 oranında destek alarak ilçesinde Süt Üreten Tarımsal İşletme tesisini hizmete açan Nejla Arslaner, süt üretim çiftliği projesiyle hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. TKDK tarafından, 2011 yılından bugüne kadar Yozgat il genelinde 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, bir süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezinin hizmete sunulmasına katkı sağladı. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, hibe destekleriyle birlikte Yozgat´ta çiftliklerin sayısının arttığına dikkat çekerek, bu işletmelerin açılmasıyla birlikte şu ana kadar bin 200 kişi istihdam edildiğini bildirdi. Türker, hayvancılık geliştikçe tarımın da geliştiğini, gelenekselden, modern tarım ve hayvancılığa dönüşün devam ettiğini anlattı. Türker, ‘’Verilen hibe destekleri ile süt ve kırmızı et üretimi, kümes hayvancılığı yatırımları başta olmak üzere, et-süt işleme ve pazarlama yatırımları, meyve-sebze depolama ve paketleme, su ürünleri, arıcılık, tıbbi-aromatik bitkiler, seracılık, yerel ürünler, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji gibi sektörlere yatırım yapılıyor. Kadın yatırımcıların projelerine öncelik vererek, 40 yaş altı genç yatırımcılara hayvancılık projelerinde ilave yüzde 5 hibe sağlanıyor’’ dedi. HABER MERKEZİ 

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URETiME KADIN ELi
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