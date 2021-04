ÜRETiME DEVAM

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik, pandemi sürecinden en az etkilenen illerden birisinin de Yozgat olduğunu belirterek, bu süreçte, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yüzde 300’ün üzerinde bir büyüme sağladıklarını söyledi. OSB’de bulunan tesisleri ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, Yozgat OSB’nin 20 yılda almadığı yatırımı 2 yılda çektiklerine vurgu yaparak, ‘’Bu sürede 950 milyon liralık yatırım aldık, bin 100 olan çalışan sayımız 3 binlerin üzerine çıkarttık. OSB’de parsel doluluk oranında yüzde 90’lara, inşaat yapım noktasında da yüzde 70’lere ulaştık. Covit19’dan Yozgat OSB’si en az etkilenen bölgelerden biri oldu, üretim hiç durmadı’’ dedi. Yozgat’ın yatırımcılar için ‘izole’ bir yatırım alanı olduğunu belirten TSO Başkanı Çelik, Covit19’dan depremden, selden en az etkilenen bir yer olan Yozgat’ın yatırımcımlar açısından önemli bir avantaj olduğuna dikkat çekti. Marmara Bölgesinde, Batı bölgelerinde yatırım yapmanın maliyetinin çok yüksek olduğunu ileri süren Çelik, ‘’Çok büyük sıkıntılar var. Bunu yatırımcı da görüyor, bizim de yapacağımız bunu yatırımcıya anlatmak, işlerini hızlandırmak, bürokratik sıkıntılarını gidermektir’’ diye konuştu. TSO Başkanı Çelik, Yozgat’ta yerli yatırımcının, sermaye sahibi firmaların üretime yönelmediklerini de hatırlatarak, ‘’Üretim yapmakla ilgili çok fazla düşünceleri yok, rant ekonomisi hakim olmuş. Bunu kırmamız lazım. Almayla satmayla, Yozgat içerisindeki parayı döndürmekle Yozgat büyüyemez. Komşu şehirlerden, yurtdışından para getirmemiz lazım. Bunu da üretim olmadan yapmamız mümkün gözükmüyor’’ ifadelerini kullandı.

OKTAY’DAN DESTEK

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hem Türkiye için hem de Yozgat için büyük şans olduğunu bildirdi. Çelik, ‘’Fuat Oktay beyin göreve gelmesi ile birlikte biz üretim sahalarında çalışmalarımızda daha da heyecanlandık. Bizim gibi düşünen, özel sektör gibi düşünen, sanayici gibi düşünen özel sektörün, yatırımcının her türlü sıkıntısı ile bire bir ilgilenen Devlet Büyüğümüzün olması bize büyük bir fırsat verdi. Biz Devlet büyüğümüzün önderliğinde bize verdiği güçle, destekle, onun yaptığı çalışmalarla, abartmadan söylüyorum 20 yılda almadığı yatırımı 2 yılda OSB’ye çekmeyi başardık. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın verdiği büyük destekle’’ şeklinde konuştu. Çelik, OSB’de tahsis edilen başlayacak yatırımların, devam eden inşaatların, temelleri atılan tesislerden tamamlanıp, makine ekipmanları noktasında çalışmaların bulunduğunu bildirdi. Çelik, 5 fabrikanın faaliyete geçeceğinin de altını çizerek, ‘’Bu fabrikalarla, sanayicilerimizle birlikte önümüzdeki yıllar içerisinde hedefimiz çalışan sayımızı 10 binlere çıkartmaktır’’ dedi.

ETKİLENMEDİK

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan Covit19 salgını sürecinde OSB’de yüzde 300’ün üzerinde bir büyüme sağladıklarını bildirdi. Pandemi döneminde krizi fırsata çevirdiklerine dikkat çeken Çelik, ihracat yapan, üreten firmaların çoğunlukla ürünlerini dış pazara sattıklarını anlattı. Çelik, ‘’Bu kriz döneminde dış pazarda doğan açıklar ve Yozgat’ın izole bir şehir olması, Covit19’dan Yozgat Organize Sanayi Bölgesinin en az etkilenen bölgelerden biri olması bizim için çok büyük avantaj oldu. Yozgat OSB’de üretim hiç durmadı, fabrikalar hep çalıştı. İhracata yönelik ürünlerimiz üretildi. 950 Milyon liralık özel sektör yatırım yaptı. 20 Milyon dolarlar olan ihracat rakamlarımız arttı. Gümrük olmadığı için, ürünlerin diğer illerden ihraç edilmesi nedeniyle resmi rakamları veremiyorum ama gayri resmi olarak 200 milyon dolara yakın ihracat yapıldı’’ ifadelerini kullandı.

İKİ OSB DAHA

Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik, Yozgat-Sorgun arasında ve Boğazlıyan ilçesinde iki ayrı OSB’nin daha kuruluş çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü: ‘’Boğazlıyan ve Bozok Organize Sanayi Bölgemize yatırımcı almaya başlayacağız. Burada da Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın çok büyük destekleri var. Bu organize sanayi bölgelerimizin Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesinden çıkan altyapı, elektrik ihalelerinin yapılmasına yardımcı oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay bize sanayiciye, yatırımcıya her türlü desteği veriyor, biz de kendisinden aldığımız bu güçle, heyecanla Yozgat’ın büyümesini rakamlarla ortaya koyduk. İstenirse 2 yılda Yozgat’ta üretir, ihracat yapar onu gösterdik. Sanayi şehri olamaz deniliyordu ama biz bu yanlış söylentinin ısrarla üzerine gidiyoruz. Yozgat esnafının, piyasaları çok kısa bir sürede bunun perakende yansımalarını çok iyi göreceğiz. Bu söylediklerimiz aleni ve açık, bunu Yozgat Organize Sanayi Bölgesine gidenler rahatlıkça görecektir. Bu bizim için başlangıç, bu bir hedef değildi. 2 yıl içinde yaptığımız çalışmaların devamı gelecek. Pandemi sonrasında iddia ediyoruz ki; Yozgat Orta Anadolu’nun üretim noktasında en hızlı büyüyen, en hızlı ilerleyen şehri olacaktır. Biz bu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a sanayicimiz, üreticimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Yozgat kısmet olursa son kalan parsellerle alakalı çalışmalarımız var. Çok nitelikli 2 firmamızı daha önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Yeni yatırımcılarımız da gelecek, her geçen gün Yozgat üretmeye, gelişmeye güzelleşmeye devam edecek. 2021 yılının ikinci çeyreğinden sonra bunun karşılığını almaya ve 2022 yılının ikinci çeyreğinden sonra da koşmaya başlayacağız ve her geçen yıl da tempomuzu artıracağız. Öyle yatırımcılarımız var ki ikinci etap yatırımları yapacak firmalarımız var. Ek ilave yatırımlara hazırlanan yatırımcılarımız var.’’ •İhsan Çelikkaya•