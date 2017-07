“Üretim reçetedir”

Yozgat TSO Meclis Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın gelişim ve kalkınma reçetesinin üretim olduğunu söyledi. Yozgat’ın fırsatlar kenti olmasına rağmen bunun değerlendirilemediğini aktaran Çelik, yerel yönetimlerin ve yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

FIRSAT YILLARI

Yozgat’ın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Çelik, 2017-2019 yıllarının hamle yılları olabileceğinin altını çizdi.

Yozgat’ın yatırım üssüne dönüşebileceğine değinen Çelik, Mersin ve Samsun limanlarının Yozgat’ta 3-4 saatlik bir mesafede olduğunu kaydetti.

Çelik, Yozgat’ın Türkiye’nin tam ortasında olmasına rağmen yıllardır üretemeyen ve pazarlama kültüründen yoksun, çevre illerin pazarı haline gelen bir il haline dönüştüğünü vurguladı.

Çelik, Yozgat’ın gelişmesi, kalkınması ve üretim üssüne dönüşmesi için hiçbir engelin bulunmadığını dikkat çekerek, “Sanayi olmadan üretim olmaz. Şehrin bir şekilde kalitesini artırmaz, şehre dışardan bir para akışı sağlayamazsanız o şehir asla büyümez. Yozgat’ın yaşadığı temel sorunların başında bu gelmektedir” dedi.

HAVAALANI HIZLA BİTİRİLMELİ

TSO Meclis Başkanı Çelik, hükümet tarafından Yozgat’a yapılması öngörülen havaalanı projesinin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Havaalanının Yozgat için gecikmiş bir yatırım olduğunu vurgulayan Çelik, yakın bir tarihe kadar havaalanının gereksiz olduğunu savunanların bu şehrin sanayisinin ve üretimin dışında olan insanlar olduğunu belirtti.

Ulaşımın sorun olduğu bir memlekete yatırımcının gelmesinin mümkün olmadığına vurgu yapa Çelik, “Bir işadamı için paradan daha da önemli olan zamandır. Bu gerçek Yozgat’ta yıllarca görülmedi. Ya da görülmek istenmedi. Bu günki siyasetçilerimiz bu konuda istekli ve kararlı. Bu proje hızla faaliyete geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİK SAĞLANMALI

Çelik, Yozgat’ın içerisinde bulunduğu önemli sorunların başında birlik ve beraberlik anlayışının oturmadığını aktardı. Çelik, Yozgat’ın eksikliğinin başında gelen bu sorunun giderilmesine adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Çelik, “Birlik ve beraberlik bizim en büyük eksikliğimiz. Bununla birlikte eleştiri mekanizmasının doğru işlemeyişidir. Mevzu Yozgat olunca maalesef sıkıntısını yaşıyoruz” diye konuştu.

BÜROKRASİ KANAYAN YARA

Türkiye genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da bürokrasinin sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Çelik, maalesef Türkiye’nin sırtındaki kambur ve kanayan yaraya dönüştüğünü kaydetti. Yozgat’ın bürokrasi hakimiyetinden üzerine düşen payı fazlasıyla aldığını ve sıkıntısını çektiğini aktaran Çelik, iş dünyası bundan fevkalede sıkıntılı olduğunu bildirdi. Yozgat için siyasetçilerin aldığı riski bürokrasinin almadığına değinen Çelik, maalesef bürokrasi nedeniyle işadamlarının mağdur olduğunu ifade etti.

ÜNİVERSİTE YETERSİZ KALIYOR

TSO Meclis Başkanı Çelik, Yozgat’ın gelişim ve kalkınma hamlesinde üniversitenin itici güç olması gerektiğini ancak mevcut üniversitenin yetersiz kaldığını söyledi.

Üniversitenin lokomotif görevi üstlendiğini kaydeden Çelik, “Mevcutta büyüyen gelişen bir üniversitemiz var. Bu üniversite memlekete kazandırılmasında emeği geçen tüm siyasilerimize teşekkür ediyoruz. Her alanda olduğu gibi şehrin ekonomisindeki ve sosyalitesinde üniversitenin yetersiz kaldığı kanaatindeyim. Üniversite kendi içerisinde yaşadığı yönetimsel sorunlar nedeniyle şehre açılamıyor. Şehirden kopuk bir yapı içerisinde görüntü veriyor. 2006 yılında kurulun üniversitenin henüz küçük bir yaşta bu sorunlar içerisinde olması Yozgat için şanssızlık” açıklamasını yaptı.

ELEMAN SIKINTISI GİDERİLMELİ

Çelik, Yozgat’ta yatırımcıların eleman sıkıntı içerisinde olduğunu vurguladı. Yozgat’ta 3’üncü OSB için çalışmaların yapıldığını hatırlatan Çelik, Sorgun ve Yozgat arasında yapılacak OSB, bölgede bulunan sanayi yatırımlarının da birleşmesiyle Yozgat için bir fırsat oluşturacağını kaydetti.

Bunun için ön hazırlık ve alt yapı çalışmaların mutlak surette yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Çelik, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta nitelikli eleman, ara eleman ve vasıfsız eleman açığı had safhada. Mesleki Eğitim Merkezi ve Teknik Meslek Liseleri bu alanda gerekli çalışmaları lazım. Siz sanayiye her türlü imkan, destek ve teşviği versenizde, çalıştıracak eleman bulamaz sağlayamazsanız, işletmenin istihdama ve ekonomiye katkı bekleyemezsiniz” şeklinde konuştu.

ZOR BİR SÜREÇ YAŞANIYOR

Türkiye’nin ekonomik açıdan zor bir süreç içerisinde olduğunu belirten Çelik, Yozgat’ın da bundan etkilendiğini söyledi.

Türkiye’nin gerek iklimsel gerek ekonomik güç açısından zor bir coğrafyasında ticaret yaptıklarına değinen Çelik, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerin etkileri Yozgat’ta sert bir şekilde hissedilmekte. Son dönemlerde KGF, KOSGEB gibi kuruluşlardan kullandırılan krediler bir nebze olsun piyasaları rahatlatsa da orta vadede bir darboğazın süreceği görülmektedir” açıklamasını yaptı.