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ÜRETiM DEVAM EDiYOR

Yozgat Valisi Ziya Polat, ünlü markalara yönelik fason üretim yapan tekstil tesisi ile Yeşiloğlu Plastik fabrikasını gezip, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı, yatırımcıların sorunlarını dinledi. Vali Polat, Covit19 salgınına rağmen Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin çalışarak, çalışanlarının istihdamını korumaları nedeniyle işletme yöneticilerine teşekkür etti.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:10
ÜRETiM DEVAM EDiYOR

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yapan Vali Ziya Polat, toplantı sonrasında üretimini sürdüren iki işletme tesislerini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorun ve taleplerini dinledi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firmaların arsa tahsis başvuruları görüşüldü, diğer gündem maddeleri ele alınıp, karara bağlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile birlikte, Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, 120 kişiye istihdam sağlayarak, ünlü markalar için üretim yapan Öztürk Konfeksiyonu ziyaret etti. Vali Polat daha sonra da, 15 kişiye istihdam sağlayarak, temiz su ve kanalizasyon borusu üretimi yapan Yeşiloğlu Plastik işletmelerini ziyaret edip, üretim tesislerini gezdi. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasının ardından yatırımını hayata geçiren ilk firmalardan biri olan Yeşiloğlu Plastik, genişleyen ürün yelpazesi, gelişen teknolojisi ve ‘sektörde en iyisini yapan firma’ olma vizyonuyla Türkiye’nin alt yapısını inşa etmeye devam ediyor. 16 bin metrekare alan üzerine kurulu işletmede, atık su iletiminde, kanalizasyon şebekelerinde ve karayolu menfezlerinde kullanılan Çift Cidarlı HDPE Esaslı Koruge Boruları, PVC Basınçlı Temiz Su Boru ve Ekleme Parçaları ve Polietilen Basınçlı Temiz Su Boruları imal ediliyor. Ürünler, Edirne’den Kars’a Türkiye’nin birçok il, ilçe, kasaba ve köyünde altyapı yatırımlarında kullanılıyor. 2013 yılında Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde üretime başlayan Öztürk Konfeksiyon dünyaca ünlü markalar için fason üretim yaparak başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın tamamına kot pantolon ihraç ediyor. Kuruluşunda 10 kişiyi istihdam eden firmada bugünlerde 120 kişi çalışıyor. Dünyaca ünlü markalar için üretim yapan firma, üretiminin yüzde 100'ünü ihraç ederek, Avrupa'nın tamına kot pantolon satıyor. 

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ÜRETiM DEVAM EDiYOR
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