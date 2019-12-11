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ÜRETECEKLER KAZANACAKLAR

ÇEKEREK ilçesinde kadınlara yönelik, bilgi ve becerilerini geliştirip, üretip, satarak kazanç sağlayabilmeleri için kurs açıldı.

ÜRETECEKLER KAZANACAKLAR

ÇEKEREK ilçesinde kadınlara yönelik, bilgi ve becerilerini geliştirip, üretip, satarak kazanç sağlayabilmeleri için kurs açıldı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
ÜRETECEKLER KAZANACAKLAR

‘Çekerek Lavanta Sabunu, Çekerek Lavanta Kremi, Çekerek Lavanta Kolonyası’ üretimine yönelik kurs ilgi gördü. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bölgede yapımına başladıkları ‘Lavanta Adası, Bal Ormanı’ iye araştırmaları tamamlanan ‘Tıbbi Aromatik’ bitkilerden faydalanılarak, ‘Organik Çekerek Sabunu’ üretmek istediklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Bu sebeple gelecek vadeden bu projemizde önceliğimiz hanım kardeşlerimize Sabun üretimi eğitimi vererek başladık. Lavanta Adamız ve hali hazırda oluşan Bal Ormanımızdan elde edilen ilk hasatlarla Çekerek Lavanta Sabununu, Çekerek Lavanta Kremi ve Çekerek Lavanta Kolonyası üretmeye başlayacağız. Üretilen Yöresel Ürünlerimizle İlçemizi Marka Şehir olması yönünde gayretimiz devam etmektedir. Bu vesileyle bizler üretime destek vererek Çekerek Üretecek, Çekerekli kazanacak sloganıyla üretim yapmak isteyen her vatandaşımıza desteğimizi sürdüreceğiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
üreteceklerKAZANACAKLAR
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