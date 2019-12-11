ÜRETECEKLER KAZANACAKLAR

‘Çekerek Lavanta Sabunu, Çekerek Lavanta Kremi, Çekerek Lavanta Kolonyası’ üretimine yönelik kurs ilgi gördü. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, bölgede yapımına başladıkları ‘Lavanta Adası, Bal Ormanı’ iye araştırmaları tamamlanan ‘Tıbbi Aromatik’ bitkilerden faydalanılarak, ‘Organik Çekerek Sabunu’ üretmek istediklerini söyledi. Başkan Çakır, ‘’Bu sebeple gelecek vadeden bu projemizde önceliğimiz hanım kardeşlerimize Sabun üretimi eğitimi vererek başladık. Lavanta Adamız ve hali hazırda oluşan Bal Ormanımızdan elde edilen ilk hasatlarla Çekerek Lavanta Sabununu, Çekerek Lavanta Kremi ve Çekerek Lavanta Kolonyası üretmeye başlayacağız. Üretilen Yöresel Ürünlerimizle İlçemizi Marka Şehir olması yönünde gayretimiz devam etmektedir. Bu vesileyle bizler üretime destek vererek Çekerek Üretecek, Çekerekli kazanacak sloganıyla üretim yapmak isteyen her vatandaşımıza desteğimizi sürdüreceğiz’’ dedi.