Ucuz ucuz sattılar

Açılış nedeniyle ucuz sebze ve meyveler satışa sunulunca, Yozgatlı vatandaşlar da indirimleri kaçırmadı.

Son aylarda sebze ve meyvedeki artışa karşın, Yozgat’ta hizmete giren Yeşilköy Manav, piyasanın altında satışa sunduğu sebze ve meyvelerle Yozgatlı vatandaşları memnun etti.

Aynı zamanda şarküteri ve tavuk satışı da yapan dükkanda ilk gün yoğun izdiham oluştu.

İşletmeci Oğuzhan Durak, ucuz fiyat anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

