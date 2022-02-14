Üç ayaktan oluşan ekonomi paketi

Oktay, dünyada Kovid-19 salgınının da yarattığı etkiyle tedarik zincirinde kırılmaların yaşandığını, emtia fiyatlarındaki artışın da enflasyona yansıdığını anlattı. Oktay, dünya genelinde son 30-40 yılın en yüksek enflasyon oranlarının görüldüğüne, bazı ülkelerde ürün tedarikindeki kırılma sebebiyle rafların boşaldığına işaret ederek, Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini fakat ürünlerde fiyat artışları görülse bile rafların boşalması gibi bir sorunun yaşanmadığını vurguladı. Türkiye'de kasım-aralık aylarında dövizdeki hareketlenmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık 2021'de açıklanan tedbir paketiyle bu hareketlenmenin durdurulduğunu anımsatan Oktay, dolar yükselirken fiyatı artan ürünlerde tekrar fiyat düşüşü görmeyi beklediklerinin altını çizdi.

‘TÜRKİYE'Yİ DOLARİZASYONDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İş dünyasıyla da ısrarla üzerinde durduğumuz konu bu. Bu fiyatların inmesi gerekiyor. Tabii ki herkes anladığımız kadarıyla biraz daha ekonomide önünü görmeye çalışıyor. Birinci ayını neredeyse doldurdu, oradaki istikrar sağlanmış durumda. Ümit ediyoruz daha da iyiye gidecek, daha da farklı seviyelerde hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Bu süreçte Türk lirasını yeniden değerli hale getirmek üzere atılan adımlara işaret eden Oktay, "Liralaşma politikası diye ifade ettiğimiz adımla dolarizasyondan Türkiye'yi çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı. Oktay, bu politikayla döviz, altın gibi hem dolarizasyona hizmet eden hem de paranın ekonomiden yastık altına kaymasına sebep olan unsurları tekrar ekonomiye kazandırmak ve Türk lirasına çevirmek için çalıştıklarının altını çizerek, tüm bireyler ve iş dünyasıyla birlikte bu sağlanabilirse Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmayacağını söyledi. İş insanlarına ve vatandaşlara Türk lirasına sahip çıkma, bu sürece güvenme çağrısında bulunan Oktay, birikimlerini dolar, avro gibi farklı mevduatlar yerine Türk lirası olarak değerlendirenler için ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürününün devreye alındığını ve bu sayede kurdaki oynaklık sebebiyle kayıp yaşanmadığını aksine kazanıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yeni modelle ilgili çalışmalara ilişkin de "Altın aldın, evinde, kolunda tuttuğunda bir kazancın var mı, yok. İlave yükü de var. Bunları getirip bankaya, kuyumcuya verip bu altını istediğin zaman da geri alabilirsin. Hem bunu ekonomiye kazandıralım hem de bunun üzerindeki kazançtan sana ilave getirini verelim. Yani hem altın olarak kalsın ama ilave de kişiler bundan kazanıyor olsun." diye konuştu.

‘TÜRKIYE'NIN, ÜRETTIĞI ÜRÜNLER BAZINDA BIR GÖMLEK ÜSTE ÇIKMASI GEREKIYOR’

Türkiye'nin ihracatta 50 milyar dolarlık bir artış sağladığına dikkati çeken Oktay, bu süreçte yatırımların artırılması gerektiğini belirtti. Oktay, "Türkiye'nin ürettiği ürünler bazında bir gömlek üste çıkması, genişlemesi gerekiyor. İhracatçılarımızı hamdolsun durduramıyoruz desek yeridir, o kadar bütün dünyaya dağılmış durumda ki. Ne kadar üretebilirsek ihraç edebilecek kapasiteye sahibiz şu anda. Bunun için yatırımları artıralım diyoruz." ifadesini kullandı.

‘ENFLASYONLA MÜCADELEYE DAHA DA ODAKLANAN BIR PAKET OLACAK’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacağını belirten Oktay, KGF destekli paketin; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olduğunu anlattı. Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanımızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz." Enerji fiyatlarındaki artış ve Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine yönelik soruya karşılık da Oktay, dünyanın bir enerji dar boğazından geçtiğine, doğal gazda da benzer durumun yaşandığına dikkati çekti. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin gerçekleştiğini ve Karadeniz'in farkı bölgelerinde de sismik çalışma ile sondaj çalışmalarının genişleyerek devam edeceğini belirten Oktay, buralarda doğal gaz bulunduğu andan itibaren de bunun hızla işletmeye alınmasına yönelik çalışmaların yapıldığını aktardı. Oktay, "Kısmet olursa bu yılın sonu, gelecek yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanacak tesislerle birlikte denizin altından doğal gazın çıkarıldığı, Filyos'ta işlendiği ve milletimizin hizmetine sunulduğu bir yapıya gireceğiz. Arzumuz, beklentimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bunu vatandaşımızın hizmetine sunmak." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, elektrikte hem emtia artışlarının hem de enerjideki artışın millete fatura olarak yansımasının neden olduğu rahatsızlıkların farkında olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda çok hassas olduğunu vurguladı. Bu çerçevede alınan yeni kararlarla doğal gaz faturasının yüzde 75'inin, elektriğin de yüzde 50'sinin devlet tarafından sübvanse edildiğine dikkati çeken Oktay, sondaj çalışmalarından elde edilen yeni sonuçlarla da bunları daha az maliyetle vatandaşa sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bugün bir araya geldiğine işaret ederek, "Bazı STK'lar ile küçük işletmelerin, esnafın dile getirdiği sıkıntıların nasıl hafifletilebileceğiyle alakalı elektrik dağıtım firmalarıyla görüşmeler bugün de devam ediyor. Kabineye kadar da bununla ilgili çalışmalar olacak. Bunu önümüzdeki hafta yapılacak ilk kabinede değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayıyla da bir somut karar çıkacaktır." dedi.

‘TARIMSAL DESTEKLERI 30 MILYAR LIRAYA ÇIKARMAYI HEDEFLIYORUZ’

Vatandaşın lehine yapılabilecek her hususun dikkate alındığı ve gereken adımların atıldığının altını çizen Oktay, çiftçilerin gübre ve mazotta yaşadığı sıkıntıların çözümüne ilişkin çalışmaların da yapıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gerek mazot destekleriyle gerek gübredeki teşvikler ve onların artırımıyla alakalı ciddi çalışmalarımız var. 24 milyar lirayı aşkın tarımsal destek ödememiz var, 2022'de de bunu 30 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Mazot ve gübre desteği 4,7 milyar liraydı, 3,2 milyar lira daha ilave destekle 8 milyarlık destek vermeyi arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.•aa•