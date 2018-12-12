TYP BAŞVURULARI

İl Müdürü Taner Yıldız, “Kurumumuz belirli dönemlerde veya yerlerde toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen dezavantajlı konumda bulunan işsizlere çalışma imkânı sağlıyor” dedi.

Yıldız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bin kişilik personel alımı gerçekleştirileceğini ifade etti. Başvuruların 14 Aralık tarihine kadar devam edeceğinin bilgisini veren Yıldız, başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğüne gelebilecekleri gibi www.iskur.gov.tr internet adresinden de başvuruları yapacaklarını kaydetti.

