Türkiye lideri oldular

Kahraman Çelik Makas, 1994 yılında Yerköy’de mütevazı bir atölyede oto makas imalatı ile başladıkları üretime bugün Yozgat Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurdukları 10 bin metre kare alana sahip fabrikada devam ediyor.

Tarımın vazgeçilmezi traktör römorklarının çelik makas ve diğer parçalarının üretimi gerçekleştiren firma bu alanda Türkiye’deki ihtiyacın da yüzde 70’ini karşılıyor.



ÇİFTÇİNİN ‘KAHRAMAN’I



Kahraman Çelik’te üretilen römork yayları ve makaslar Yozgat’tan tüm Türkiye’ye pazarlanırken, Türkiye’yi de aşan römork ve makaslar Avrupa’daki çiftçilerin de vazgeçilmezi. Tarım sektöründe senelik 42 bin komple römork makası imalatı gerçekleştiren firma, otomotiv sektöründe de yay imalatıyla Yozgat OSB’nin yüz akı olan firmaları arasında yerini alıyor. Firma hafif tonaj römork makası, tandem römork makası, muavin makas, düz makas, frensiz dingil, montajlı porya, porya, lift ve kriko gibi ağır sanayi üretimleri gerçekleştiriyor.



YOZGAT OSB’DEN DÜNYAYA AÇILDI



Kendini tam bir Yozgat aşığı olarak adlandıran firma sahiplerinden Kahraman Sayan römork ve makaslarla Yozgat’ın adını dünyaya duyurduklarını söyledi. Her zaman teknolojiyi yakından takip ettiklerine işaret eden Sayan, “Kara yolları taşıtları için yaprak yay standardı olan TS 582'ye uygun yapıp ISO 9001 9002 belgelerini almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı. Sayan, Rusya'nın da aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye bayilikleri aracılığı ile ihracat yaptıklarını da sözlerine ekledi. Sayan, OSB'yi tercih etmelerinin en büyük sebebinin doğalgaz olduğunun altını çizdi.



MEMLEKETİNE SAHİP ÇIKAN YATIRIMCI



Yatırım yaparken ilk öncelikli hedeflerinin Yozgat’ta istihdam sağlamak olduğuna değinen, Kahraman Sayan, Yozgat sevdasının ağır bastığını ve bundan dolayı üretim üslerini Yozgat OSB’ye kurduklarını söyledi. Aynı yatırımın sahil kentine yapıldığında çok daha fazla para kazanabileceğini ancak Yozgat’ta kalmayı tercih ettiğini aktaran Sayan, “Burada kardeşlerimizle birlikte işimizin başındayız. Ayrıca yaklaşık 40 hemşerimize ekmek veriyoruz ve Anadolu’nun ortasında üretim yapıyoruz” diye konuştu.