TÜMSİAD Yozgat’ta…

Cumartesi günü Sefa Sofrası’nda yapılan toplantıya İç Anadolu Bölgesinden Sorumlu Genel Merkez yönetim kurulu üyesi Bölge Başkanı Recep Yeşilyurt, TÜMSİAD Yozgat şube başkanı Ali Çatar, Eskişehir şube başkanı Ali Engiz, Kayseri şube başkanı Nusret Uğurlu Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, Sivas Şube Başkanı Fatih Şener, Konya şube Başkanı Berdan Aktan, Bölge Başkanlar Kurul Raportörü Abdulkadir Çelik ve TÜMSİAD Yozgat Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

TÜMSİAD’ın bölgesel faaliyetleri ve bölgesel ekonomik kalkınmaya yapılabilecek katkıların irdelendiği toplantıda işadamları arasında bölgesel iletişimin artırılması ve ticaretin artırılmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Bölge Başkanı Recep Yeşilyurt, derneğin ana kuruluş gayelerinden olan bölgesel kalkınma ve ticaretin artırılmasına katkı sağlamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, bölge şubeleri olarak sektörel buluşma toplantılarını bölgesel fuar ve çalıştaylar düzenlenmesini değerlendirdiklerini söyledi.

Yeni ekonomik gelişmeler ışığında Bölgesel ekonomik göstergelerin değerlendirildiği toplantı sonrası TÜMSİAD Yozgat şube başkanı Ali Çatar, katılımcılara teşekkür etti.