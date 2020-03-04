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Tüketici Fiyatları Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,71 arttı.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:06
Tüketici Fiyatları Arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,94 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,32 artış oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,31,  on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 14,51 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Şubat ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 3,67 ile sağlık oldu. Bunu yüzde 3,42 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,42 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 0,72 ile lokanta ve oteller takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 4,54 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bölgede 2020 Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 51,62 ile kabak ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 35,58 ile sivri biber ve yüzde 25,99 ile salatalık takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 11,37 ile domates ve yüzde 10,94 ile çocuk kazağı oldu.

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Tüketici Fiyatları Arttı
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