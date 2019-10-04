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TÜiK Verileri güldürdü

ELEKTRİK, Doğalgaz, akaryakıt gibi zorunlu tüketim maddelerini 2019 yılında toplamda yüzde 50’nin üzerinde zam yapılmasına karşın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Tüketici Fiyat Endeksini yüzde 9 dolaylarında açıklaması vatandaşı gülümsetti.

TÜiK Verileri güldürdü

ELEKTRİK, Doğalgaz, akaryakıt gibi zorunlu tüketim maddelerini 2019 yılında toplamda yüzde 50’nin üzerinde zam yapılmasına karşın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Tüketici Fiyat Endeksini yüzde 9 dolaylarında açıklaması vatandaşı gülümsetti.

04 Ekim 2019 Cuma 00:00
TÜiK Verileri güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış gösterdiği kaydedildi. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 18,27 artış gerçekleştiği bildirildi. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre artışın 0,75 olduğu kaydedildi. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,04 artış gözlendiği vurgulandı. On iki aylık ortalamalara göre ise artışın yüzde 18,91 olduğu bildirildi. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2019 Eylül ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grubun yüzde 2,24 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar olduğu belirtildi. Bunu yüzde 1,96 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,9 ile alkollü içecekler, tütün takip etti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 46,7 ile sarımsak ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 43,1 ile kabak, yüzde 14,22 ile doğalgaz takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 34,69 ile limon, yüzde 20,32 ile domates oldu.

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