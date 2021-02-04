TÜFE yüzde 1,49 arttı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 ocak ayında (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,59 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,67 artış gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında TÜFE bir önceki aya ve bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,49 artış oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2021 Ocak ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup, yüzde 6 ile sağlık oldu. Bunu yüzde 3,16 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakim hizmetleri, yüzde 2,73 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 2,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 3,91 ile giyim ve ayakkabı oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 36,7 ile mandalina ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,8 ile salatalık ve yüzde 15,98 ile patlıcan olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 46,87 ile karnabahar ve yüzde 22,59 ile domates oldu.