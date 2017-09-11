TSO’dan yardım çağrısı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, Genel Sekreteri Ziya Saydam ve Ticaret Sicil Müdürü Mehmet Ali Can Yozgat Abide İş Hanında çıkan yangın sebebi ile zarar gören, kullanılamaz duruma gelen dükkânları yerinde incelemek ve mağdur olan esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Özışık, birçok dükkanın kullanılamaz hale gelmesinden dolayı üzüntüleri ifade ettiler.

Yozgat TSO Başkanı Metin Özışık; “Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak Abide iş hanında meydana gelen yangın sonucu zarar gören esnafımıza yönelik bir yardım kampanyası başlattık” dedi.

Bu kapsamda Yozgat Ziraat Bankasında ayrı bir hesap açıldığını hatırlatan Özışık; “Yozgat halkının duyarlı olacağını ve ellerinden gelen yardımı yapacağını düşünüyorum. Esnaf, bizim esnafımız. Gerek bir sivil toplum kuruluşu olarak gerekse bir Yozgatlı olarak esnafımızın zor zamanında yanında olmamız gerekiyor. Bu sebeple biz Oda olarak 1000 TL yardımda bulunduk. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız” ifadesinde bulundu.