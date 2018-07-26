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TSO’dan meclise ziyaret

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çıkarma yaparak milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ali Keven ve İbrahim Ethem Sedef’i ziyaret etti.

TSO’dan meclise ziyaret

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çıkarma yaparak milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ali Keven ve İbrahim Ethem Sedef’i ziyaret etti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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TSO’dan meclise ziyaret

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, Meclis Başkanı Hacı Selvi ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yozgat’ı temsil eden milletvekillerini ziyaret etti. AK Parti Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, CHP Milletvekili Ali Keven ve MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile buluştu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, milletvekillerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yozgat’ın kaybedecek zamanının olmadığına dikkat çeken Çelik, ortak paydalarının Yozgat olduğunun altını çizdi. Yeni yatırım ve hizmetlerin kazandırılması için ortak çalışmalar yapılmasının önemine değinen TSO Başkanı Çelik, herkesin Yozgat’a karşı sorumluluğu olduğunu ifade etti. Çelik, “Ankara ziyaretimizde milletvekillerimizle bir araya geldik. TSO yönetimi olarak yapmayı planladığımız çalışmalarımız ve hedeflerimizi paylaştık. Bizim tek derdimiz Yozgat. Şehrimize daha fazla hizmet etmek için çalışmaya, Yozgat ortak paydasında buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Yozgat’ın gelişim ve kalkınma noktasında siyaset, bürokrasi ve STK üçlü ayağının güçlü kılınmasına vurgu yapan Çelik, temel planlamalar kapsamında üretimi öne çıkaracak yapı üzerinde çalışmalar yapacaklarını aktardı. Yozgat’ın kurtuluşunun üretim olduğunu dile getiren Çelik, tarım, hayvancılık başta olmak üzere sanayi planlamasının doğru yapılması için de projeler geliştireceklerini ifade etti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Yozgat’ın temel sorun ve ihtiyaçlarının takipçisi olacaklarını belirterek, STKlarla ortak çalışma içerisinde bulunacaklarını vurguladı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yozgat’ın önemli sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, kentin gelişimine de öncülük edeceğine inandığını aktardı. Sedef, Yozgat’ın birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine vurgu yaparak, kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de yeni dönemde hep birlikte Yozgat için hizmet yarışını sürdüreceklerini beyan etti.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, her görevin büyük bir sorumluluğu bulunduğunu, yeni seçilen yönetimin omuzladığı bu görevin yeni sorumluluklar yüklediğini söyledi.

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