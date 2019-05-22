TSO'dan üyelerine seminer

Sorgun TSO'da düzenlenen seminerde, Halk Bankası Halk Sigorta Genel Müdürlüğü Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy, KOBİ'lerin söz konusu sigorta düzenlenmesinden nasıl yararlanacağını anlattı. Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, oda olarak üyelerine yerinde, zamanında ve kaliteli hizmet sunabilmek adına bu tür çalışmaları sıklıkla yaptıklarını dile getirdi. Arslan, “Üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve üreten bir Sorgun olmak adına bugün bu semineri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Programa katkılarından dolayı Halk Bankası yöneticilerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.