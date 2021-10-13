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Toplanan süt miktarı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
Toplanan süt miktarı arttı

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 823 bin 463 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı, ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttı. Ağustosta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 104 bin 679 ton olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 6,2 azalarak 1 milyon 5 bin 205 ton oldu.

Son Güncelleme: 13.10.2021 16:22
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