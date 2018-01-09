TOBB’a ziyaret

Alakoç, sayısal takograf için dijital ehliyet hizmetinin oda bünyesinde verilmesi hususunda talepte bulunduklarını söyledi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Aalakoç, ‘Yüksek belge fiyatlarından dertli olan taşımacılık sektörünün beklediği indirim geldi. Karayolu taşımacılık faaliyetlerini Türkiye ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni, güvenliği sağlamak amacıyla yayımlanan yönetmelik ile K türü yetki belgelerine indirim yapıldı’ dedi.

Alakoç, yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı veya hususi ve ticari taşımacılık yapanların alması zorunlu olan K1 yetki belgesi 21 bin 235 lira iken şimdi 10 bin liraya, K3 yetki belgesi 10 bin 616 lira iken 5 bin liraya indirildiğini, yapılan bu indirimle belgesiz olan nakliyecilerin nefes alacaklarını ifade etti.