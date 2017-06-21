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Ticaret Borsası iki ilçede

Yozgat Ticaret Borsası, bir süredir yürüttüğü çalışmalar sonunda Çekerek ve Akdağmadeni İlçeleri’nde temsilcilik büroları açarak hizmet ağını genişletti.

Ticaret Borsası iki ilçede

Yozgat Ticaret Borsası, bir süredir yürüttüğü çalışmalar sonunda Çekerek ve Akdağmadeni İlçeleri’nde temsilcilik büroları açarak hizmet ağını genişletti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Haziran 2017 Çarşamba 07:09
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Ticaret Borsası iki ilçede

Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde faaliyete geçen temsilcilik bürolarının üyelere ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Erkekli; “Mübarek Ramazan ayında da faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz” dedi. 
Merkez, Şefaatli, Sorgun, Sarıkaya, Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde iftar organizasyonları düzenleyerek üyelerle bir araya geldiklerini ve sorunlarını yerinde dinlediklerini kaydeden Erkekli, bu çerçevede Çekerek ve Akdağmadeni ilçelerinde bulunan üyelerin taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 
Temsilciliklerin açılma süreci hakkında bilgi veren Erkekli, şunları söyledi: 
“Yapılan hazırlık çalışmaları neticesinde üyelerimizle istişareli olarak temsilciliklerimiz için uygun konumlar belirlendi, gerekli hazırlıklar yapıldı ve temsilciliklerimizin açılışını gerçekleştirdik. Üyelerimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Bizler üyelerimizin taleplerini yerine getirerek onlara hizmetler sunmak için buradayız ve gücümüzün yettiğince de devam edeceğiz.”


FAALİYETLER TAM GAZ!
Öte yandan Ticaret Borsası merkez binası ve Sorgun şubesinde bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.
Bununla ilgili bile aktaran borsa başkanı Mehmet Erkekli; “Merkez hizmet binası ve Sorgun Şubesi’nde bakım çalışmaları yapıldı. Ticaret Borsası açıldığı günden itibaren ilk kez birimlerin mobilyaları daha iyi hizmet sunmak adına yenilendi. Ayrıca merkezde ve temsilciliklerde bulunan yurt dışından ithal getirilen laboratuvar cihazları değiştirilerek üyelerine ürünlerini son teknoloji cihazlarla analiz ederek ürün değerlerini bire bir elde etme fırsatı sundu” diye konuştu.


RAMAZAN YARDIMLARI
Yozgat Ticaret Borsası, bu Ramazan ayında da yardımlarına devam etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) katkılarıyla hazırlana 40 bin TL değerindeki 800 adet gıda paketi ihtiyaç sahiplerine mübarek Ramazan başında ulaştırıldı.
Katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli; “Mübarek Ramazan ayında bir nebze olsun ihtiyaç sahiplerine destek olmak için elimizden geleni yaptık. Bunu yaparken de mümkün olduğu ölçüde hassasiyet gösterdik ve insanları rencide etmeden hareket ettik. Daha önce belirlemiş olduğumuz listeler doğrultusunda amacına uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine tek tek paketleri ulaştırdık” diye konuştu.
 

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