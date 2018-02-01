Teşvikler anlatıldı

Ekonomik hareketliliğin her geçen gün arttığı, buna paralel olarak da istihdamın genişlediği Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren Yıldırım Plastik, Garanti Giyim, Özel Kazan ve Eren Çorap firmaları ziyaret edildi, istihdama yönelik teşvikler anlatılıp, işletme yöneticilerinden artı istihdam sözü alındı.

İŞKUR İş ve Meslek Danışman Daire Başkanı Sinan Timur,

“Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmalarda ki istihdam artışını sağlamak amacıyla durumu yerinde tespit için bugün buradayız. İŞKUR ve Çalışma Bakanlığımızın teşvikleriyle ilgili firmalarımıza bilgiler verdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu talimatlarıyla 81 ilimizde düzenlenen İl İstihdam Kurulu Toplantısına katıldık. İstihdam seferberliği kapsamında OSB’leri ziyaret ederek firmalarımızın istihdam artışlarına katıklıda bulunmak istiyoruz. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi kapasite olarak gayet büyük bir yer ve 30’un üzerinde firma faaliyette. Burada İŞKUR olarak daha aktif ve etkin bir şekilde rol alacağız. Bu açıdan da planlamalarımızı İŞKUR il müdürümüzle, OSB müdürümüzle ve diğer STK’larla beraber yapacağız” dedi.



İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, firmaları İş ve Meslek Danışman Daire Başkanı Sinan Timur birlikte ziyaret ettiklerini hatırlatarak, firmalara istihdam teşviklerle ilgili bilgiler verdiklerini vurguladı. Yıldız, “Firmalarımızın istihdamla ilgili olan sorunlarını öğrenip bu sorunları girdirme noktasında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yozgat Organize Sanayi bölgesi ilimiz için önemli bir yere sahip. Bugün bin 600 kişiye istihdam sağlayan bir bölge. Firmalarımızın istihdam teşviklerinden yararlanmaları için Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa çalışamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

